Yemenli Bakanlık Müsteşarı, BAE'nin Yemen'in güneyindeki Sokotra Limanı'na asker gönderdiğini açıkladı
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Yemenli Bakanlık Müsteşarı, BAE'nin Yemen'in güneyindeki Sokotra Limanı'na asker gönderdiğini açıkladı

02.03.2021 10:49 | Son Güncelleme: 02.03.2021 10:52
Yemenli Bakanlık Müsteşarı, BAE'nin Yemen'in güneyindeki Sokotra Limanı'na asker gönderdiğini açıkladı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Yemen'in güneyindeki Sokotra Limanı'na askeri sevkiyat yaptığı belirtildi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Yemen'in güneyindeki Sokotra Limanı'na askeri sevkiyat yaptığı belirtildi.

Yemen Enformasyon Bakanlığı Müsteşarı Muhtar er-Rahbi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Abu Dabi yönetiminin, üst düzey askerlerini, Sokotra Limanı'na gönderdiğini ifade etti.

Rahbi, mühimmat yüklü askeri bir geminin de limana ulaştığını aktardı.

Askeri yetkililerin kimliklerine ilişkin bilgi verilmezken, BAE'den konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

BAE'nin eski Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş, ülkesinin Yemen'deki askeri varlığını geçen yıl ekim ayında sonlandırdığını açıklamıştı.

Yemen Enformasyon Bakanlığı Müsteşarı Muhammed Kıyzan ise söz konusu açıklamaları yalanlayarak, BAE'nin halen Yemen'de varlığını sürdürdüğünü herkesin bildiğini söylemişti.

Sokotra Valisi Remzi Mahrus da geçen hafta, BAE'nin, Sokotra Limanı'na askeri araç sevkiyatı yaptığını duyurmuştu.

Yemen açıklarında Aden Körfezi'nin sonunda 6 adacıktan oluşan Sokotra'da Suudi Arabistan destekli Yemen hükümeti ile BAE destekli Güney Geçiş Konseyi arasında kontrol sağlama mücadelesi yaşanıyor.

Stratejik ve askeri araştırmalar alanında yayın yapan ABD merkezli SouthFront internet sitesi, 28 Ağustos 2020'de İsrail ve BAE'nin Sokotra'da askeri ve istihbarat tesisleri inşa etmek istediğini yazmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Tüfekçi Gülay

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