Yemenli bakandan Husilerin hapishanelerinde ölen esirler için soruşturma çağrısı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yemenli bakandan Husilerin hapishanelerinde ölen esirler için soruşturma çağrısı

16.10.2020 05:23 | Son Güncelleme: 16.10.2020 05:26
Yemenli bakandan Husilerin hapishanelerinde ölen esirler için soruşturma çağrısı

Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani, Husilere ait hapishanelerde işkence altında ölen esirlerle ilgili acil soruşturma açılması çağrısı yaptı.

Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani, Husilere ait hapishanelerde işkence altında ölen esirlerle ilgili acil soruşturma açılması çağrısı yaptı.

İryani, Yemen resmi haber ajansı SABA'da yer alan açıklamasında, "Psikolojik ve fiziksel işkence altında ölen esirlerle ilgili acil ve şeffaf soruşturma başlatılmasını istiyorum". ifadesini kullandı.

Hayatını kaybeden esirlerin sayısıyla ilgili bilgi vermeyen İryani, bu kişilere işkence yapılarak vücut bütünlüklerinin bozulduğunu kaydetti.

Husilerle gerçekleşen esir takasına da değinen İryani, hükümetin, Birleşmiş Milletlerin (BM) esirler konusunda sarf ettiği çabanın başarıyla sonuçlanması için pek çok tavizde bulunduğuna dikkati çekti.

BM ile Uluslararası Kızılhaç Komitesini serbest bırakılan esirlerin sağlık durumunu incelemeye çağıran İryani, bunlardan bazılarının fiziksel engelli hale geldiğini ve psikolojik sorunlar yaşadığını dile getirdi.

Dün Yemen'de hükümet 470, Husiler ise 240 esiri serbest bırakmıştı.

Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, 18 Eylül'de İsviçre'de Yemen hükümeti ile Husiler arasında esir ve tutuklular konusunda müzakerelerin başladığını duyurmuştu.

İsviçre'nin Montrö kenti yakınlarındaki Glion kasabasında 27 Eylül'de sona eren Yemen Esir Takası Denetleme Komitesinin dördüncü toplantısının ardından Özel Temsilci Griffiths'in ofisi ve ICRC'den yapılan ortak açıklamada, Yemen hükümeti ve Husilerin, 1081 esir ve tutuklunun derhal serbest bırakılması konusunda anlaşmaya vardıkları belirtilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Donald Trump Vladimir Putin Engin Yıldırım Devlet Bahçeli
Magazin Ezgi Mola Sezen Aksu Cem Yılmaz Cansu Dere
Spor Ali Koç Mert Günok Erol Bulut Eddie Newton Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kız Genç Milli Tarım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yemenli bakandan Husilerin hapishanelerinde ölen esirler için soruşturma çağrısı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.10.2020 05:27:12. #1.14#
title