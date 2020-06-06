Yemenli bakan Fetih: "Griffiths, Yemen'deki sorunu teşhis etmekten aciz"
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Yemenli bakan Fetih: "Griffiths, Yemen'deki sorunu teşhis etmekten aciz"

Yemen Mahalli İdareler Bakanı Abdukrrakib Fetih, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in ülkesindeki sorunu teşhis etmekten aciz olduğunu belirtti.

Yemenli bakan Fetih:
06.06.2020 20:53 | Son Güncelleme: 06.06.2020 20:53

Yemen Mahalli İdareler Bakanı Abdukrrakib Fetih, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in ülkesindeki sorunu teşhis etmekten aciz olduğunu belirtti.

Fetih, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Griffiths'in BM Güvenlik Konseyine verdiği brifingler birbirinin aynısı ve ülkede ne olup bittiğinin kesin tanımının yapılmadığı bir iyimserlikten başka bir şey ortaya koymuyor." ifadesini kullandı.

Sorunun teşhisinin, çözümün üçte ikisini oluşturduğunu vurgulayan Fetih, "Griffiths bu teşhisi yapmaktan aciz ya da yapmak istemiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Griffiths'ten ya da BM Yemen ofisinden konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Griffiths daha önce Yemen'de siyasi çözüme varılmasını istediğini ve bu bağlamda tüm taraflara eşit mesafede durduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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