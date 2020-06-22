Yemenli Bakan, BAE destekli silahlı grupların hükümete yönelik darbesine karşı istifa etti
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Yemenli Bakan, BAE destekli silahlı grupların hükümete yönelik darbesine karşı istifa etti

Yemen Sanayi ve Ticaret Bakanı Muhammed el-Meytemi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli silahlı grupların ülkeyi bölme ve hükümete yönelik darbeye tepki olarak istifa etti.

Yemenli Bakan, BAE destekli silahlı grupların hükümete yönelik darbesine karşı istifa etti
22.06.2020 00:45 | Son Güncelleme: 22.06.2020 00:45

Yemen Sanayi ve Ticaret Bakanı Muhammed el-Meytemi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli silahlı grupların ülkeyi bölme ve hükümete yönelik darbeye tepki olarak istifa etti.

El-Meşhed el-Yemeni adlı haber sitesinde yer alan haber göre, Meytemi'nin Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'ye sunduğu istifa mektubu da yayımlandı.

Meytemi, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonda bulunan bazı ülkeleri Yemen'i bölmekle suçlarken, ülkesinin benzeri görülmemiş çok zor bir dönemden geçtiğini belirterek, BAE destekli silahlı grupların hükümete karşı darbesine ve ülkeyi bölme girişimine karşı istifasını sunduğunu vurguladı.

Meytemi mektubunda şunları kaydetti:

"Bir kısmının 'meşru hükümete destek için kurulan koalisyon güçlerinde' yer alan bazı bölge ülkeleri, açık bir şekilde Yemen'i bölmeye ve meşru hükümete darbe yapmaya çalıştığına şahit oluyoruz."

Yemen'de, BAE destekli GGK'ye bağlı silahlı unsurlar, 19 Haziran'da hükümet güçlerinin çekilmesinin ardından Sokotra Adası'nın merkezi Hadibu'daki emniyet binası ve yerel yönetim binalarında kontrolü ele geçirmişti.

Yemen hükümeti ise GGK güçlerinin, Sokotra'da "tam teşekküllü" bir darbe gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

BAE'nin desteklediği GGK, ülkenin güneyinin kuzeyinden ayrılması için Yemen hükümetine karşı silahlı isyan başlatmış ve 26 Nisan'da güney illerinde sözde özerklik ilan etmişti.

Sokotra, son dönemde BAE tarafından desteklenen silahlı oluşumların, önemli tesisleri kontrol etme girişimlerine sahne oluyor.

BAE'nin, Yemen hükümetine bağlı güçlere "paralel" oluşumları silahlandırmak ve eğitmek için büyük harcamalar yaptığı ifade ediliyor.

Yemen açıklarında Aden Körfezi'nin sonunda 6 adacıktan oluşan Sokotra, sahip olduğu biyolojik önem ve çeşitlilik sebebiyle 2017'de UNESCO tarafından "uluslararası deniz bölgeleri" listesine alınmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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