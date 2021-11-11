Yemenli askerlerin Hudeyde'de Husilerle temas hattından çekildiği ileri sürüldü

Yemen ordusuna bağlı bazı askeri birliklerin, ülkenin batısındaki El-Hudeyde vilayetinde İran'ın desteklediği Husiler ile temas hattından çekildiği iddia edildi.

Adının açıklanmasını istemeyen bir askeri kaynak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, orduya bağlı beşinci, altıncı ve 21'inci Amalika Tugayları'nın ülkenin batı sahilinde Husilerle temas hattının ön cephelerinden Hudeyde'nin 163 kilometre güneyindeki Hoha kentine, birinci tugayın ise ülkenin güneyindeki Aden iline bağlı Bir Ahmed bölgesine çekildiğini belirtti.

Kaynak, 5. Tugaya Ebu Harun el-Yafii, 6. Tugaya Hamdi Şukri ve 1. Piyade Tugaya da eski Savunma Bakanı Heysem Kasım Tahir'in komutanlık yaptığını aktardı.

Askeri kaynak, bu tugayların hepsinin mevzilerinin Hudeyde kentinin girişinde Husilerle doğrudan temas bölgeleri olan havaalanı yakınındaki El-Manzar, El-Cah, 16 Kilo ve Ed-Dureyhimi'de yer aldığına işaret etti.

Bu bağlamda, sosyal medyada yayınlanan bir videoda batı sahilinde bir askerin, tugayların Hudeyde'deki mevzilerini terk etmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdiği görülüyor.

Kaynak, askeri birliklerin çekilme sebebiyle ilgili bilgi vermezken, Yemen ordusundan ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinden henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Mevzilerinden çekilen 5. Tugay ve 1. Piyade Tugayı'nın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından yönetildiği belirtiliyor.

Yemen'deki bazı basın organlarında 9 Kasım'da, çok sayıda Suudi Arabistan kuvvetinin Aden'den ayrılarak gemiyle sevkiyatının yapıldığı ileri sürülmüştü.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu ise söz konusu haberler in asılsız olduğunu duyurmuştu.

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