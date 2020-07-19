Yemenli aktivist Kerman: "Yemen'de işlenen suçların hukuki sorumluluğu Suudi Arabistan'a aittir"
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Yemenli aktivist Kerman: "Yemen'de işlenen suçların hukuki sorumluluğu Suudi Arabistan'a aittir"

Nobel ödüllü Yemenli aktivist Tevekkül Kerman, Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin işlediği tüm suçlardan Riyad yönetiminin sorumlu olduğunu belirtti.

Yemenli aktivist Kerman:
19.07.2020 23:15 | Son Güncelleme: 20.07.2020 00:02

Nobel ödüllü Yemenli aktivist Tevekkül Kerman, Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin işlediği tüm suçlardan Riyad yönetiminin sorumlu olduğunu belirtti.

Kerman, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Koalisyon güçlerini fiili ve resmi olarak Suudi Arabistan yönetiyor. Bu nedenle Suudi Arabistan ister kendisi, isterse diğer ülkeler tarafından gerçekleştirilmiş olsun, koalisyon güçlerinin işlediği suçlardan hukuki olarak sorumludur." ifadesini kullandı.

Nobel ödüllü aktivist Kerman, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) tek suçlu olduğu iddiasının, Suudi Arabistan'ın suçlarını akladığını ve onu daha fazla suç işlemeye sevk ettiğini kaydetti.

Tevekkül Kerman, "Suudi Arabistan'ı sorumlu tutun ve ona bedel ödetmeye hazır olun. Onu durduracak olan sadece budur." değerlendirmesinde bulundu.

Riyad yönetiminden ise Kerman'ın iddialarıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı operasyonlar düzenleyerek Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA

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