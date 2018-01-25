Yemeniz ve Yememeniz Gereken Kuruyemişler

Kuruyemişler her zaman sağlıklı görünebilir fakat bazıları sizi hasta edebilir. Yemeniz ve yememeniz gereken kuruyemişleri size açıklıyoruz.

Kaju - Evet

Kaju lif, protein ve kuruyemişte olması gereken tüm iyi şeylerle doludur. Kaju çoğunlukla Hindistan ve Vietnam'dan gelir ve onları toplamak kolay bir süreç değildir. Kaju elmalarının atılması gereken çeşitli sert katmanları vardır ve bu katmanlar toksiktir. İşçiler kaju fıstığı dökmek için büyük bir çaba harcıyor ve birçoğu kabukların bıraktığı toksik sıvıdan dolayı kalıcı hasar görüyor.

Badem - Evet

Badem en popüler kuruyemişlerden biridir. Sadece lezzetli olması değil, aynı zamanda sizin için de sağlıklı olması iyidir. Kilo verme ve şeker hastalığını önleme gibi etkileri vardır.

Brezilya fındığı - Evet

Brezilya fındığı inanılmaz besin değerleri taşır. İçerisinde protein, karbonhidrat ve iyi yağlar bulunur. Amazonda yetişen bu kuruyemiş türünün ağaçları da oldukça havalıdır. Amazondaki en uzun ağaçlar araındadır ve Hindistan cevizi büyüklüğündeki meyvelerin her biri 24 tohum içerir bu tohumlar Brezilya fındığıdır. Sağlıklı ve yüksek proteinli bir besin olduğu için Brezilya fındığını yemelisiniz.

Acı badem - Hayır

Badem lezzetli olabilir, fakat acı badem ölümcül olabilir. Tek elden yediğimiz tür tatlı bademdir, ancak acı badem aslında kayısı çekirdeğidir ve çiğ yemek tehlikelidir. Çiğ bademler bir çeşit siyanür ile doldurulur ve düzgün bir şekilde hazırlandıklarında siyanür içermezler ve baharat veya tatlandırıcı olarak kullanılabilir.

Meşe palamudu - Evet

Meşe palamudu oluşmamışken acı ve zehirli olabilir ancak rengi kahverengine döndükten sonra yiyebilirsiniz. Protein, sağlıklı yağlar, C vitamini, kalsiyum ve fosfor gibi besin maddeleriyle doludur. Kandaki glikoz düzeylerini dengelemeye yardımcı olur. Meşe palamudu her yerde kolaylıkla bulunur, kurutulup uzun yıllarca da saklayabilirsiniz.

Yer fıstığı - Hayır

Yer fıstığı, yeterince yaygın bir aperatiftir, ancak farkında olmanız gereken birkaç şey var. Bir porsiyon size bazı değerli vitamin ve besin maddeleri verecek olsa da, aynı porsiyon büyüklüğü sadece günlük kalori alımının büyük bir kısmını açıklayacak. Kanepede oturuyorsanız ve televizyon izlerken yerfıstığı yiyorsanız, bu tüketim hızla artacaktır.

Yer fıstığı aflatoksin adı verilen bir şeyle de ilişkilidir. Aflatoksinler bir mantar türüdür ve işleme sonrasındaki tarladan saklamaya kadar tüm mahsuller her an kirletilebilir. Karaciğer kanseri riskinde bir artış ile bağlantılı olduklarından dolayı, küflü veya renksiz görünen herhangi bir yer fıstığını yemediğinizden emin olmanız çok önemlidir. Yer fıstığını yalnızca büyük ölçekli, tanınmış ticari şirketlerden satın almanız riski azaltacaktır.

Fındık - Evet

Fındık A ve B vitaminleri ile dolu oldukları için size inanılmaz iyi gelecektir. Fındık lif içeriği yüksek olduğu için sağlıklı bir diyetin parçası olabilir. Ayrıca iyi kolesterolün yükselmesine yardımcı olur. Fındık yerken sadece kendinize iyilik yapmıyorsunuz çevrenize de yardım ediyorsunuz. Fındık az miktarda su isteyen ve az bakımla yetişen bir kuruyemiş türüdür. Kuraklığa dayanıklıdır, sert hava koşullarında bile yetişir. Fındıktan yüksek verim alırlar ve toprak erozyonunu önlemeye yardımcı olur.

Dolmalık fıstık - Hayır

Dolmalık fıstığı yediğinizde oluşabilecek garip ve tamamen açıklanamayan bir şey var. Buna çam fıstığı sendromu denir ve fıstıkları yedikten sonra genellikle 12 ila 48 saat arasında bir yerde gelişen geçici bir şeydir. Bir süre her şey acı, metalik veya kokulu tat bırakabilir. Çoğu insanda bu etki birkaç gün sürer. Ancak neyin sebep olduğu ve neyin önüne geçileceği konusunda bir kanıt yok.

Ceviz - Evet

Ceviz E vitamini başta olmak üzere sağlıklı yağlarla doludur. Bunlar kalp sağlığının korunmasına yardımcı olmakla kalmaz, % 51 oranında bir kalp krizi riskini azaltabilir. Ceviz tüketimi depresyondan korunmanıza da yardımcı olur. Beyindeki serotonin seviyelerini yükseltmek için gösterilen omega 3 yağlarını içerir.

Ayrıca ceviz fazla miktarda antioksidan içerir. Antioksidanlar kalp rahatsızlığı, kanser ve erken yaşlanmanın etkileri ile mücadelede yardımcı olmak için gösterilen, sağlığı korumanın anahtarıdır. Hücresel seviyede bizi sağlıklı tutmaya yardımcı olurlar ve cevizlerin kalorisinde oldukça yüksek olmasına rağmen salatalarınıza kesinlikle serpiştirmeniz gerekir. Ayrıca, muz, ceviz ve yulaf ezmesiyle sağlıklı bir kahvaltı edebilirsiniz.

At kestanesi - Hayır

Bu kuruyemiş türünü yememeniz gerekiyor. At kestanesi ağacının her bir parçası, kusmaya ve yeterince büyük dozlarda felç yaratan bir toksine sahiptir.

Antep fıstığı - Evet

İnsanlar çok uzun yıllardır fıstık yiyor ve bunun bir sebebi var. Antep fıstığı pek çok besin değeri içeriyor. Protein ve lif açısından yüksektir. Kolesterol düzeylerini ve kan şekeri düzeylerini yönetmenize yardımcı olmakla bağlantılıdır.

Ayrıca, Antep fıstığının tek bir porsiyonunda 160 kalori var, ancak porsiyon da 49 somun içeriyor. Bu sizin sadece damak zevkinize tat vermez atıştırma hızınızı yavaşlatır ve zihninizin atıştırma tuzağına düşmek yerine, ne kadar dolu olduğunun farkında olmasını sağlar.

Pikan cevizi - Evet

Pikan cevizi çoğunlukla turta yapımında kullanılır. Kalp sağlığını korur ve kolesterolü düşürmeye yardımcı olan sağlıklı yağları korumaya yardım eden antioksidanlarla yüklüdür. Ayrıca pikan cevizi kilo vermenize yardımcı olur. Nöron dejenerasyonunu önlemenin yanı sıra hücre hasarına ve diğer dejeneratif hastalıklara karşı koruma da sağlar.

Kestane - Evet

Kestaneler genellikle kış ve tatil günleri ile ilişkilendirilir, ancak bütün yıl boyunca tüketebilirsiniz. Diğer kuruyemişlerin aksine, yağ oranı çok düşük ancak yine de protein, lif ve E vitamini yoktur. C vitamini içeren kuruyemişlerden biridir. Bozulabilen bir çerezdir buzdolabında saklamak gerekir.

Merve Ağdağlı/ PembeNar Özel