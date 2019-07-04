Yemeni ustası, yok olmaya yüz tutan mesleğini yaşatıyor

Kaynak: DHA

KAYSERİ'de düzenlenen '1'inci Geleneksel El Sanatları Festivali'nde el sanatıyla ilgilenen birçok usta yer aldı. Babası ve ustası olan Mehmet Özuslu'dan öğrendiği mesleği yaşatmaya çalışan 52 yaşındaki Ahmet Özuslu da 38 yıldır yemeni ustası olduğunu söyledi.Kilis'te yaşayan evli 2 çocuk babası Ahmet Özuslu, baba mesleğini devam ettirerek, ürettiği el emeği göz nuru ayakkabıları 70-100 lira arasında satarak geçimini sağlıyor. Yok olmak üzere olan mesleğini yaşatmaya çalışan Özuslu, Kayseri'de düzenlenen '1'inci Geleneksel El Sanatları Festivali'ne katılarak, deriden yaptığı ayakkabılarını 70 ile 100 lira arasında değişen ücretlerde satışa çıkardı.'AYAK SAĞLIĞI İÇİN ÇOK YARARLI'Özuslu, yemeninin deriden yapılan bir ayakkabı olduğunu, tarihçesinin çok eskilere dayandığını belirterek, "O zamanki yemeni modelleriyle günümüzdeki modeller farklı tabii ki. Ama kullanılan ana malzemesi hiç değişmemiş. Sadece renk ve modeller değişmiş. Yemeniler ayak sağlığı için de çok yararlıdır. Yemenilerin ter çekme özelliğinden dolayı, ayakta terleme ve koku olmaz. Kaşıntıyı ve parmaklar arasındaki mantarları giderir. Bunu kullanan kişiler bize söylüyor. Ayrıca topuktaki çatlakları gideriyor. Yaz günü giyilir, rahat olur ve giyilen ayağın şeklini alır. Vücuttaki elektriği alır, toprağa verir. Müşterinin isteğine göre, yemeninin altına lastik taban da yapabiliyoruz" diye konuştu.'ÇIRAK BULAMIYORUZ'Özuslu, yemeninin özelliğini bilenlerin, ustalara özel sipariş verdiğini, bu sıralar daha çok gençler talep ettiğini söyledi. Genellikle sipariş üzerine çalıştıklarını kaydeden Özuslu, şöyle konuştu: "Avrupa ve ABD'den de talep var, oralara da el sanatımızı işlediğimiz yemenileri gönderiyoruz. Ancak çalıştıracak çırak bulamıyoruz. Bu meslek için çırak gelmiyor" dedi.- Kayseri