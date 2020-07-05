Yemen yurt dışında mahsur kalan 6 bin 700 vatandaşını geri getirdi
Yemen hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yurt dışında mahsur kalan 6 bin 700 vatandaşını ülkeye geri getirdi.
05.07.2020 11:03 | Son Güncelleme: 05.07.2020 11:57
Yemen hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yurt dışında mahsur kalan 6 bin 700 vatandaşını ülkeye geri getirdi.
Yemen hükümetine bağlı Yemen Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, 6 bin 700 Yemenlinin ülkeye girdiği bilgisine yer verildi.
Açıklamada, 3 bin 531 kişinin Mısır'dan, 1054 kişinin Hindistan'dan, diğer Yemenlilerin ise Birleşik Arap Emirlikleri, Etiyopya, Cibuti ve Ürdün'den getirildiği bilgisine yer verildi.
Öte yanda Yemen'de Kovid-19 kaynaklı can kaybının 337'ye, vaka sayısının 1248'e, iyileşen sayısının ise 537'ye ulaştığı bildirildi. Bu sayılar Husilerin kontrolündeki bölgeleri kapsamıyor.
Kaynak: AA