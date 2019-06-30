Yemen yolcu uçağı havada arızalandı, Kahire'ye acil iniş yaptı

Yemenia Hava Yollarına ait bir yolcu uçağı, motorunda arıza meydana gelmesiyle Kahire'ye acil iniş yaptı.

Mısır'ın başkenti Kahire'den Yemen'in Aden şehrine giden Yemenia Hava Yollarına ait bir yolcu uçağı havalandıktan sonra arızalandı. Uçak, Kahire'ye acil iniş için geri döndü. Başarılı bir iniş gerçekleştirilirken, yolcuların zarar görmediği kaydedildi.

İniş sırasında uçağın iniş takımlarına zarar geldiği açıklandı.

Yetkililer arızanın motorda gerçekleştiğini duyurdu. - ADEN

Kaynak: İHA