Yemen ve Katar arasındaki diplomatik ilişkiler 3 yılın ardından yeniden başlıyor

Yemen hükümeti, Katar'la diplomatik ilişkilerin 3 yılın ardından yeniden başladığını açıkladı.

Yemen ve Katar arasındaki diplomatik ilişkiler 3 yılın ardından yeniden başlıyor. Yemen Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Katar'ın başkenti Doha'da bir araya gelen Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Awad bin Mübarek ve Katarlı mevkidaşı Muhammed bin Abdulrahman Al-Thani'nin iki ülke arasındaki ikili ilişkileri sürdürmeyi kabul ettiği duyuruldu. Bakan Mübarek yaptığı açıklamada, her iki ülkenin bölgesel ve uluslararası arenadaki siyasi gelişmeler konusundaki, Yemen arenasında birleşmenin önemini ve diplomatik tutumlarını tartıştığını, geliştirdiğini ve koordine ettiğini belirterek, her iki ülkenin bölgede barış ve istikrarın sağlanması için çalıştıklarını sözlerine ekledi. Mübarek, ortak bakanlık komitelerinin faaliyete geçirilmesinin ve Yemenli diplomatik personelin eğitilmesinin önemine değindi. Mübarek ayrıca, Körfez uzlaşması ile Katar ve Suudi Arabistan arasında ilişkilerin yeniden başlamasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Bakan Al-Thani'nin ise yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin dostluk, işbirliği ve karşılıklı saygıya dayalı olarak geri döndüğünü belirterek, Yemen ekonomisine her yönden destek sağlamaya hazır olduklarını ifade etti.

Körfez krizi

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı. Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken, bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı. Suudi Arabistan'ın kuzeybatısındaki El-Ula kentinde 5 Ocak'ta düzenlenen Körfez İşbirliği Konseyi'nin (KİK) 41. Zirvesinde El-Ula Bildirisi'nin imzalanmasıyla 3,5 yıl süren Körfez krizi resmi olarak sona ermişti. - ADEN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı