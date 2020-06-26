Yemen ve Fas'ta Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
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Yemen ve Fas'ta Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Yemen'de 288'e, Fas'ta 217'ye yükseldi.

Yemen ve Fas'ta Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
26.06.2020 13:31 | Son Güncelleme: 26.06.2020 13:44

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Yemen'de 288'e, Fas'ta 217'ye yükseldi. Libya'da da vaka sayısı arttı.

Yemen Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesinden yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 nedeniyle 14 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve toplam can kaybının 288'e çıktığı belirtildi.

Açıklamada, 61 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 1076 olduğu, iyileşen sayısının ise 7 artışla 386'ya ulaştığı aktarıldı.

Söz konusu veriler, Yemen hükümetinin kontrolünde bulunan bölgelerdeki vakaları kapsarken, İran destekli Husilerin elindeki bölgeleri içermiyor.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığı da 1 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini, 431 kişide daha virüs tespit edildiğini, 32 kişinin de hastalığı yendiğini açıkladı.

Açıklamada, böylece ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 217'ye, vaka sayısının 11 bin 338'e, iyileşen sayısının 8 bin 500'e yükseldiği belirtildi.

Libya

Libya'da hükümete bağlı Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede 28 kişinin enfekte olmasıyla toplam vaka sayısının 698'e yükseldiği bilgisi paylaşıldı.

Ülkede 2 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla hastalıktan iyileşenlerin sayısının 140'a çıktığı ifade edilen açıklamada, Kovid-19 kaynaklı can kaybının 18 olduğu hatırlatıldı.

Kaynak: AA

Dünya Manşet

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