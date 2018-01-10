Yemen ve Adana Arasındaki İşbirliği Güçleniyor

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, "Son dönemde Yemen'de yaşanan siyasi sıkıntılar ticarette ciddi oranda düşüş göstermiştir. Zararın neresinden dönersek kar deyip güçlü işbirliğiyle yolumuza devam etmeliyiz" dedi.

Çukurova Kalkınma Ajansı ve Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı iş birliğinde Türk Hava Yolları, MP Investment'in katkıları ile Adana Ticaret Odası (ATO), Adana Sanayi Odası (ADASO), Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) ve Adana Ticaret Borsası'nın (ATB) destekleriyle yapılan Türk-Yemen İş Forumu'nun gala yemeği HiltonSA Oteli'nde düzenlendi. Programın açılışında konuşan Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Lutfi Altunsu, forumun iki ülke arasındaki yatırım ve ticaret ilişkilerinin geliştirilmesini amaçladığını belirtti.

"Türkiye sizler için doğru bir adrestir"

Daha sonra odalar adına söz alan ATO Başkanı Atilla Menevşe, "Lübnan ve Katar'da yaptığımız iş birlikleri sonucu aldığımız başarılı sonuçlar Yemen ile işbirliği hususundaki cesaretimizi arttırıyor. Dost ve kardeş Türkiye sizler için doğru bir adrestir. Türkiye, Yemen'in ve Yemen halkının birliğini, istikrarını ve refahını desteklemektedir" ifadelerini kullandı.

"Gelin Adana'da hemşerimiz olun"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'de, bütün Yemenli iş adamlarını Adana'ya davet ederek şunları kaydetti: "Yemenli olup da, Yemen'de ikamet etmeyen, başka ülkelerde ikamet eden tüccarlara ve iş adamlarını şunu ifade etmek isterim. Türkiye'de oturmak, Türkiye'de ticaret yapmak için Türkiye'ye vergi ödemenize gerek yok. Türkiye, siz bizim topraklarımızda oturuyorsunuz diye sizden ek bir vergi istemez. Hatta Türkiye, siz burada ticaret yaptığınız için baş tacı eder. Ticareti Yemen dışında bir yerde ikamet ederek yapmak durumdaysanız Adana'nın belediye başkanı olarak bütün Yemenli kardeşlerimi Adana'ya davet ediyorum. Gelin Adana'da hemşehrimiz olun."

"Türkiye, Yemen'e yapılan yardımlara devam ediyor"

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Yemen'de 2011 yılında başlayan iç karışıklıklarda Türkiye'nin her zaman Yemen'in yanında olduğunu söyledi. Türkiye'nin Yemen ile arasında istikrar için bütün platformlar ile çaba göstermesi gerektiğini kaydeden Demirtaş, "Yemen'deki insani durum bağlamında ülkemiz, Yemen'e acil insani yardım ile muhtelif sağlık ve kalkınma yardımlarında bulunmuş olup, bu yardımlara devam etmektedir" şeklinde konuştu.

"Güçlü işbirliği"

Türk-Yemen ticari ilişkileri konusuna da değinen Demirtaş, "Her iki ülke halklarının ve devletlerinin iyi niyetli yaklaşımlarına rağmen ticaret istenen düzeye çıkamamış, son dönemde Yemen'de yaşanan siyasi sıkıntılar nedeniyle de ciddi oranda düşüş göstermiştir. Zararın neresinden dönersek kar deyip güçlü işbirliğiyle yolumuza devam etmeliyiz" diye konuştu.

Yemen Sanayi ve Ticaret Bakanı Muhammed Abdulvahid el-Maitimi'de iki ülke arasında ki ilişkileri sürekli geliştirmek için çaba gösterdiklerini belirtti.

Konuşmaların ardından Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Yemen'den gelen iş adamlarına plaket verdi. Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Körfez Temsilcisi Mustafa Göksu tarafından ise Adana Valisi Mahmut Demirtaş'a Kabe'nin örtüsü hediye edildi. - ADANA