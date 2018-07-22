Yemen Vakıflar Bakanlığı'ndan Aden'deki Emniyet Birimlerine Çağrı

Yemen Vakıflar Bakanlığı, geçici başkent Aden'deki emniyet birimlerine, alimlere ve imamlara yönelik saldırılara karşı kararlı bir tutum izlemeleri çağrısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Aden'deki ilgili emniyet birimlerini, alimlere, davetçilere, imam ve hatiplere yönelik terör ve suikast eylemlerine karşı kararlı bir duruş sergilemeye çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Caydırıcılık açısından faillerin acilen yakalanması ve adalete teslim edilmesi gerektiğine işaret edilen açıklamada, imam ve hatiplere yönelik saldırılar "menfur eylemler" olarak nitelendirildi.

Aden'in Mualla ilçesinde Abdullah Azzam Camisi imamı Muhammed Bazraa, dün yatsı namazının ardından kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişilerin düzenlediği suikast sonucu hayatını kaybetmişti.

Geçici başkent Aden'den Temmuz 2015'te çıkarılan Husiler, zaman zaman emniyet ve hükümet merkezlerine saldırılar, din adamları ve emniyet mensuplarına yönelik suikast eylemleri düzenliyor.

Resmi olmayan verilere göre, Aden'de son 3 haftada 5, son iki yılda ise emniyet mensuplarına, din adamlarına yönelik 400 suikast girişimi gerçekleştirildi.