Yemen Şura Meclisi Başkanı Bin Dağr, Türkiye'nin Yemen'i destekleyen tavrını takdir ettiklerini belirtti

Yemen Şura Meclisi Başkanı Ahmed bin Dağr, Türkiye'nin Yemen'in güvenlik ve istikrarını destekleyen tutumunu takdir ettiklerini söyledi.

Yemen Şura Meclisi Başkanı Ahmed bin Dağr, Türkiye'nin Yemen'in güvenlik ve istikrarını destekleyen tutumunu takdir ettiklerini söyledi.

Yemen haber ajansı SABA'ya göre, Bin Dağr, görev süresi dolan Türkiye'nin Yemen Büyükelçisi Faruk Bozgöz ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin ele alındığı görüşmede Bin Dağr, Türkiye'nin Yemen'in güvenlik ve istikrarını, toprak bütünlüğünü destekleyen tutumunu, uluslararası platformlarda meşru yönetimden yana tavır sergilemesini ve insani yardım alanındaki çalışmalarını takdir ettiklerini bildirdi.

Bozgöz de görüşmede, Türkiye'deki siyasi iktidarın Yemen'deki barış çalışmalarını desteklediğini vurguladı.

Bin Dağr'ın, Bozgöz'le görüşmesinde, Birlemiş Milletler (BM) öncülüğünde yürütülen barış çalışmalarının da değerlendirildiği belirtildi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu