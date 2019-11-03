Yemen sınırında son iki günde 5 Suudi Arabistan askeri öldü

03.11.2019 22:04

Ri Suudi Arabistan, Yemen'in güney sınırında son iki günde 5 askerinin öldüğünü açıkladı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Yemen'in güney sınırındaki Cazan bölgesinde 5 Suudi Arabistan askeri hayatını kaybetti.

Ölen askerlerin isimlerinin yer aldığı haberde, askerlerin nasıl öldüğüne dair bilgi verilmedi.

Yemen'de meşru yönetime darbe yaparak Eylül 2014'ten beri başta başkent Sana olmak üzere bazı bölgeleri kontrolü altında tutan Husilere, Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetinin talebi doğrultusunda Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçleri operasyonlar düzenliyor.

Husiler, Suudi Arabistan'ın Yemen sınırındaki Necran ve Cazan kentlerine havadan düzenledikleri füze saldırılarının yanı sıra zaman zaman sınırdan sızarak Suudi Arabistan birliklerini hedef alıyor.

Kaynak: AA