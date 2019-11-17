Yemen sınırında iki Suudi Arabistan askeri öldürüldü
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Yemen sınırında iki Suudi Arabistan askeri öldürüldü

Yemen'in güney sınırında görev yapan Faris Said el-Gamidi ve Bedr İsa es-Silmi isimli iki asker öldü. Askerlerin rütbelerine, nasıl ve ne zaman öldürüldüğüne dair bilgi verilmedi

17.11.2019 20:04 | Son Güncelleme: 17.11.2019 20:04
Yemen sınırında iki Suudi Arabistan askeri öldürüldü

Suudi Arabistan, Yemen sınırında iki askerinin öldürüldüğünü duyurdu.


Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Yemen'in güney sınırında görev yapan Faris Said el-Gamidi ve Bedr İsa es-Silmi isimli iki asker öldü. Askerlerin rütbelerine, nasıl ve ne zaman öldürüldüğüne dair bilgi verilmedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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