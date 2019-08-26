Yemen Savunma Bakanlığından güneydeki birliklere ateşkes talimatı

26.08.2019 15:58

Yemen Savunma Bakanı Muhammed el-Makdisi, ülkenin güneyindeki Aden, Ebyen ve Şebve illerindeki askeri birliklere ateşkes talimatı verdi.

Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani, Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Savunma Bakanı Makdisi'nin Aden, Ebyen ve Şebve'deki birliklere bölgelerinde ateşkes uygulanması talimatı verdiğini belirtti.

İryani, bu kararın, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Ortak Kuvvetler Komutanlığının çağrısı üzerine alındığını aktardı.

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), gün içinde yaptıkları ortak açıklamayla "Yemenlileri, koalisyon güçlerinin çatışmaları sonlandırmak için oluşturduğu ortak komiteyle iş birliğine ve Yemen'in güneyindeki krizi görüşmek üzere Cidde diyalog görüşmelerine katılmaya" çağırmıştı.

Koalisyon Sözcüsü Albay Turki el-Maliki, Suudi Arabistan ve BAE'nin oluşturduğu ortak komitenin Şebve ve Ebyen'de ateşkesin sağlanması, bölgedeki olayların ele alınması ve Aden'deki tüm çalışmaların tamamlanması için bugün faaliyete başlayacağını kaydetmişti.

Ayrılıkçı hareket yayılıyor

Yemen'de ayrılık yanlısı Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı Hizam Emni birlikleri, 10 Ağustos'ta Aden'deki Maaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile stratejik devlet kurumlarını işgal ederek kentin kontrolünü tamamen ele geçirmişti.

Hizam Emni güçleri, 20 Ağustos'ta da ülkenin güneyindeki Ebyen kentinde bir askeri karargahta kontrolü sağlamıştı.

BAE tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni güçleri ile hükümet güçleri arasında Şebve'de de geçen hafta çatışmalar başlamıştı.

Güneydeki ayrılıkçı hareketin destekçisi BAE, aynı zamanda 2015'ten bu yana Husilere karşı savaşta meşru hükümete destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu içinde yer alıyor.

Kaynak: AA