Yemen Savunma Bakanlığı'ndan "ayrılıkçıların isyanına karşı koyacağız" açıklaması

25.08.2019 15:56

Yemen Savunma Bakanlığı, ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyinin isyanına kararlılıkla karşılık verileceğini belirterek, Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) Güney Geçiş Konseyi'ne askeri, lojistik ve mali destek vermekle suçladı.

Yemen ordusuna ait "September Net" internet sitesinin haberine göre, Yemen Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, askeri birliklerin emniyet güçlerin desteğiyle, ülkenin güneydoğusundaki Şebve ilinin merkezi ilçesi Atak'taki devlet kurumları ile askeri mevzilere yönelik silahlı saldırılara karşılık verdiği ifade edildi.

Bu saldırların, geçici başkent Aden ile Ebyen'de Güney Geçiş Konseyi adı verilen milislerin başlattığı isyan planının devamı niteliğinde olduğuna işaret edilen açıklamada, Şebve yerel yönetimin, Suudi Arabistan'ın sükunet çağrısına uyarak çatışmalardan kaçınmasına karşılık bu grupların planlara ve askeri yapılanmaya devam ettikleri aktarıldı.

Ordu birliklerinin iki gündür bu isyana karşılık verdiği vurgulanan açıklamada, ordu güçlerinin Atak ilçesinde kontrolü sağladığı ve devlet kurumları ile kışlaları temizlediği kaydedildi.

"Birimlerimiz, eğitim kamplarını, kaynaklarını, ağır ve orta dereceli silahlarını, teçhizatlarını, ağır ve zırhlı araçlarını gözlemledi. Bunlar açıkça BAE'nin askeri, lojistik ve maddi destek verdiğini ortaya koyuyor." denilen açıklamada, BAE desteğinin ülkenin güvenliğini, istikrarını ve bütünlüğünü tehdit ettiği vurgulandı.



Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Silahlı kuvvetler olarak ulusal görevimiz gereğince, Yemen'in yüksek çıkarlarına, ülkenin toprak bütünlüğünü korumaya ve meşruiyetin yeniden sağlanması için çalışan Arap koalisyonuna hizmet etmeyen ve hiçbir ulusal dayanağı bulunmayan bu isyana kararlılıkla karşı koyacağız."

Perşembe akşamı, Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni güçleriyle hükümet güçleri arasında Şebve'de yaşanan şiddetli çatışmalar cuma sabahı durmuştu. BAE'nin desteğiyle hareket eden ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi cuma günü Şebve'nin merkezi Atak ilçesine müdahalesindeki başarısızlıktan dolayı ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulunmuş ancak cumartesi günü çatışmalar yeniden başlamıştı.

Ayrılıkçı hareket yayılıyor

Yemen'de ayrılık yanlısı Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı Hizam Emni birlikleri, 10 Ağustos'ta Aden'deki Maaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile stratejik devlet kurumlarını işgal ederek kentin kontrolünü tamamen ele geçirmişti.

Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni güçleri, salı günü de ülkenin güneyindeki Ebyen kentinde bir askeri karargahta kontrolü sağlamıştı.

Güneydeki ayrılıkçı hareketin destekçisi BAE, aynı zamanda 2015'ten bu yana Husilere karşı savaşta meşru hükümete destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu içinde yer alıyor.

Kaynak: AA