Yemen sahilinde 25 Afrikalı düzensiz göçmen yakalandı
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Yemen sahilinde 25 Afrikalı düzensiz göçmen yakalandı

06.10.2020 03:01 | Son Güncelleme: 06.10.2020 03:04
Yemen sahilinde 25 Afrikalı düzensiz göçmen yakalandı

Yemen'de sahil güvenlik güçleri, Bab'ul Mendep Boğazı'nda Afrikalı 25 düzensiz göçmen yakaladı.

Yemen'de sahil güvenlik güçleri, Bab'ul Mendep Boğazı'nda Afrikalı 25 düzensiz göçmen yakaladı.

Yemen ordusuna bağlı Amalika Güçlerinden yapılan açıklamada, Ra's Ara ve Bab'ul Mendep Boğazı'nda görevli sahil güvenlik güçlerinin, yasa dışı yollardan Yemen topraklarına girmeye çalışan Afrikalı 25 düzensiz göçmeni yakaladığı belirtildi.

Göçmenlerin uyruklarına ilişkin bilgi verilmezken, hukuki işlemler için ilgili birime nakledildikleri ifade edildi.

Uluslararası Göç Örgütü, Yemen'de 2020'nin ilk 6 ayında 7 bin Afrikalı düzensiz göçmenin yakalandığını duyurmuştu.

Çoğunluğu Afrika Boynuzu ülkelerinden düzensiz göçmenler, daha iyi bir yaşam için Yemen üzerinden Suudi Arabistan'a ulaşmaya çalışıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Hilal Karyağdı

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