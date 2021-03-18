Yemen Sağlık Bakanı Buheybih salgın hastalıklarla mücadelede Arap ülkelerinden yardım istedi
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Yemen Sağlık Bakanı Buheybih salgın hastalıklarla mücadelede Arap ülkelerinden yardım istedi

18.03.2021 23:03 | Son Güncelleme: 18.03.2021 23:20
Yemen Sağlık Bakanı Buheybih salgın hastalıklarla mücadelede Arap ülkelerinden yardım istedi

Yemen Halk Sağlığı Bakanı Kasım Buheybih, Arap ülkelerindeki mevkidaşlarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve diğer salgın hastalıklara karşı Yemen'e destek olmaları çağrısında bulundu.

Yemen Halk Sağlığı Bakanı Kasım Buheybih, Arap ülkelerindeki mevkidaşlarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve diğer salgın hastalıklara karşı Yemen'e destek olmaları çağrısında bulundu.

Buheybih, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Yemen'deki sağlık sisteminin toparlanabilmesi ve sağlık kuruluşlarının gerektiği gibi hizmet verebilmesi için ciddi desteğe ve yardıma ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Arap ülkelerindeki mevkidaşlarına Kovid-19 ve diğer salgın hastalıklarıyla mücadele için destek vermeleri çağrısı yapan Buheybih, ülkede kalabalık ortamların oluştuğu yerlerin kapatılması ve gereken tedbirlerin alınması tavsiyesinde bulundu.

Ülkede 10 kişi daha Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Bu arada Yemen hükümetine bağlı Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesi, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 10 kişi daha hayatını kaybettiğini ve 89 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Son verilerle salgında toplam vefat sayısının 723'e, vaka sayısının 3 bin 126'ya yükseldiği, iyileşenlerin sayısının ise 1520 olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Yemen'in doğusundaki Hadramevt vilayetinde son günlerde ölüm ve vaka sayılarında ciddi artış görüldüğü kaydedildi.

Eylül 2014'ten bu yana Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalara sahne olan Yemen'de söz konusu rakamların Husilerin elindeki bölgeleri içermediği belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar

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