Yemen Sağlık Bakanı: "30 milyon Yemenli salgın hastalıklara yakalanma tehlikesiyle karşı karşıya" Yemen Sağlık Bakanı Nasır Baum, 30 milyon Yemenlinin başta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) olmak üzere 6 salgın hastalığa yakalanma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı.

Yemen Sağlık Bakanı Nasır Baum, 30 milyon Yemenlinin başta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) olmak üzere 6 salgın hastalığa yakalanma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı.

Arap Birliği Sağlık Bakanları Konseyi'nin Kovid-19'la mücadele konusunu görüşmek üzere gerçekleştirdiği sanal toplantıda konuşan Baum, 30 milyon Yemenlinin, Kovid-19, sıtma, dang humması, Chikungunya, kolera ve tifo gibi salgın hastalıklara yakalanma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Hükümetin salgın hastalıklarla mücadelesine ve sağlık sektörüne destek verilmesi için acil müdahale çağrısında bulunana Baum, Husileri kendi kontrolleri altındaki bölgelerde Kovid-19 vaka sayılarını gizlemekle suçladı.

Yemen'de son verilere göre, Kovid-19 kaynaklı 129 can kaybı, 560 da vaka bulunuyor. Bu rakamlar, Husilerin kontrolündeki bölgeleri kapsamıyor.

Hükümet yetkilileri daha önce Aden'de 21 Nisan'da meydana gelen sel felaketi sonucu oluşan bataklıklar ile sivrisineklerin yol açtığı salgın hastalıklar nedeniyle yüzlerce kişinin öldüğü açıklanmıştı.

Yemen hükümeti ise 11 Mayıs'ta ülkenin güneyindeki geçici başkent Aden'i Kovid-19 ve diğer salgın hastalıklar nedeniyle "salgın bölgesi" ilan etmişti.

Kaynak: AA