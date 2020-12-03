Yemen riyalindeki değer kaybı, Aden'deki döviz bürolarının kapatılmasını gündeme getirdi
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Yemen riyalindeki değer kaybı, Aden'deki döviz bürolarının kapatılmasını gündeme getirdi

03.12.2020 11:17 | Son Güncelleme: 03.12.2020 11:17
Yemen riyalindeki değer kaybı, Aden'deki döviz bürolarının kapatılmasını gündeme getirdi

Yemen'in geçici başkenti Aden'de yerel paranın değer kaybetmesinin ardından tüm döviz bürolarının kapatılması çağrısında bulunuldu.

Yemen'in geçici başkenti Aden'de yerel paranın değer kaybetmesinin ardından tüm döviz bürolarının kapatılması çağrısında bulunuldu.

Aden'deki sivil toplum kuruluşu Döviz Büroları Derneği, yayımladığı genelgeyle, Aden'deki tüm döviz bürolarının, bankacılık sektöründe faaliyet gösteren kurumların sahiplerine bugünden itibaren işletmelerini kapatmaları çağrısında bulundu.

Dernek açıklamasında, döviz alım satımı yapan şirketlerin tamamının kapatılmasına ilişkin kararın; yerel para biriminin daha önce görülmemiş şekilde yabancı para karşısındaki ciddi değer kaybı ve kamu yararı gözetilerek alındığı belirtildi.

Yemen riyali, son iki günde Amerikan doları karşısında tarihinin en düşük seviyesini (1 dolar-880 riyal) gördü.

Dernek daha önce de yerel para birimindeki değer kaybı nedeniyle Yemenlileri zor durumda bırakan ve hükümetin herhangi bir çözüm bulamaması ikilemin gölgesinde Aden'deki tüm döviz bürolarının kapatılmasına ilişkin karar almıştı.

Yemen'deki BM Dünya Gıda Programı (WFP), ülkede iç savaşın başlamasından bu yana Yemen riyalinin yüzde 250 değer kaybettiğini açıklamıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya muhtaç durumda bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy

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