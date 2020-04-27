Yemen Parlamentosu'ndan Cumhurbaşkanına, ayrılıkçı "GGK'yi durdur" çağrısı
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Yemen Parlamentosu'ndan Cumhurbaşkanına, ayrılıkçı "GGK'yi durdur" çağrısı

Yemen Parlamentosu, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'yi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK) attığı adımların durdurulması için acil önlemler almaya çağırdı.

27.04.2020 00:12 | Son Güncelleme: 27.04.2020 00:12
Yemen Parlamentosu'ndan Cumhurbaşkanına, ayrılıkçı

Yemen Parlamentosu, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'yi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK) attığı adımların durdurulması için acil önlemler almaya çağırdı.

Parlamento, yaptığı yazılı açıklamada, "Körfez İşbirliği Konseyi Girişimi, Ulusal Diyalog Konferansı'nda alınan kararlar, BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2216 sayılı kararı ve Riyad Anlaşması'na ters düşen adımlar atılmasına karşı olduğunu" belirtti.

GGK'nın attığı adımların sınırı aşarak pervasızlık noktasına geldiği ve bu bağlamda Husileri de tüm barış girişimlerine karşı çıkmaya yüreklendirdiği vurgulanan açıklamada, Hadi'ye bu konuda acil ve katı önlemler alma çağrısı yapıldı.

Parlamento, açıklamasında, GGK'yı, vatandaşların güvenliğini hiçe sayma, korku yayma ve devlet kurumlarının vatandaşlara hizmet etmesine engel olmakla suçladı.

Açıklamada ayrıca Suudi Arabistan'a, Riyad Anlaşması'nın tam olarak uygulanması için taraflara baskı yapma çağrısında bulunuldu.

Meşru hükümetin en önemli destekçisi Güney Ulusal Koalisyonu da GGK'nın Aden'deki "silahlı isyanını" kınadı.

GGK'nın attığı adımı "ahmaklık" olarak nitelendiren Koalisyon, bunun Cumhurbaşkanının yetkilerine yönelik açık bir saldırı, Husilerin çıkarlarına hizmet etme ve Aden'deki halk hareketlerini bastırma yolundaki umutsuz bir çaba olduğu vurgulandı.

Öte yandan, ülkenin güneyindeki en büyük il Hadramevt'teki kabileler Güney Geçiş Konseyinin özerklik ilanını reddetti.

Hadramevt ilindeki kabileler tarafından yapılan ortak açıklamada, Geçiş Konseyinin özerklik ilanı reddedilerek, Cumhurbaşkanı Hadi liderliğindeki meşru hükümetin arkasında durulması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca, tüm taraflardan Riyad Anlaşmasının uygulanması için Arap koalisyonuyla işbirliği yapılması talep edildi.

Güney Geçiş Konseyi'nin özerklik ilanı

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteklediği Güney Geçiş Konseyi (GGK), ülkenin güneyinde özerklik ilan etmişti. Dün geceden itibaren güneydeki askeri ve güvenlik kuvvetlerine, olağanüstü hal ve özerklik ilanı talimatı verildiği bildirilmişti.

- Riyad Anlaşması

BAE'nin desteklediği Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni birlikleri, 10 Ağustos 2019'da geçici başkent Aden'de, daha sonra da doğusundaki Ebyen ve Şebve kentlerinde kontrolü ele almıştı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, 5 Kasım 2019'da Yemen hükümeti ile BAE'nin desteklediği GGK arasında, "hükümetin Aden'e dönmesi, siyasi bir hükümet kurulması, tüm askeri teşkilatların Savunma ve İçişleri Bakanlıklarına bağlanmasına başlanması, tarafların ellerinde bulunan esirlerin karşılıklı değişimi" gibi temeller üzerine bir anlaşmaya imza atılmıştı. Atılan imzalara rağmen, özellikle anlaşmanın güvenlik maddeleri uygulamaya konulmamıştı.

Yemen hükümetiyle GGK arasında Riyad Anlaşması'nın uygulanması amacıyla 20 Nisan'da yeniden bir anlaşma imzalanmıştı.

Kaynak: AA

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