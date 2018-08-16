Yemen Ordusunun Sada'daki İlerleyişi

Yemen ordusu, ülkenin kuzeyinde yer alan ve Husilerin kalesi olarak bilinen Sada ilinin kuzeybatısındaki Bakim ilçesini kontrol altına aldı.

Albay Yasir el-Harisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 102. Tugay Komutanlığı ve Özel Destek Tugayının, Husilerin kalesi olarak bilinen Dahyan'ın yaklaşık 20 kilometre kuzeybatısındaki Bakim ilçesi ve çevresindeki dağlık bölgede dünden bu yana geniş çaplı bir operasyon düzenlediğini belirtti.

Askeri birliklerin, operasyonun ardından Bakim ilçesinde denetimi sağladığını ifade eden Harisi, çatışmalarda, onlarca Husi militanın etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

Harisi, askerlerin Bakim ilçesinin sokaklarında ve çevresindeki dağlık bölgede, arama-tarama çalışmalarına devam ettiğini aktardı.

Sada iline bağlı Dahyan ilçesi, Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi'nin memleketi olarak biliniyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Yemen hükümetine destek veriyor.