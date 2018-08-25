Yemen Ordusunun İlerleyişi

Husilerin merkezi Sada vilayetinde üst düzey 4 askeri yetkilinin Yemen ordusunun açtığı topçu ateşi sonucu öldürüldüğü bildirildi.

Yemen ordusuna bağlı "26sepnews" haber sitesinde yer alan açıklamaya göre Husilerden 4 askeri yetkili öldürüldü.

Açıklamada, Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi'nin doğum yeri olan Sada vilayetine bağlı Maran bölgesinde biri Husilerin kurucu liderlerinden toplam 4 askeri yetkilinin Yemen ordusu tarafından açılan topçu ateşi sonucu öldürüldüğü kaydedildi.

Öte yandan Husiler tarafından bugün yayınlanan taziyede askeri komutanlarından Albay Ali Hüseyin Ali Bellezi'nin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Salı günü Yemen ordusu, adı geçen bölgenin 4 koldan kuşatıldığını ve bazı noktaların ele geçirildiğini açıklamıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın sürdüğü Yemen'de, meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Yemen yaklaşık 3 yıldır, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteklediği hükümet güçleri ile Husiler arasındaki şiddetli çatışmalara sahne oluyor.