Yemen ordusundan Husilere karşı yeni operasyon Yemen ordusu, El-Beyda ilindeki Mukeyras ilçesini İran destekli Husilerden kurtarmak için askeri operasyon başlattı.

Yemen ordusu, El-Beyda ilindeki Mukeyras ilçesini İran destekli Husilerden kurtarmak için askeri operasyon başlattı.

Yemen ordusunda görevli ismini vermek istemeyen askeri bir kaynak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, askeri ve lojistik hazırlıklarını tamamlayan El-Emacid Tugayı'nın ülkenin orta kesimlerindeki yer alan El-Beyda iline bağlı Mukeyras ilçesini Husilerden kurtarmak için askeri operasyon başlattığını söyledi.

Kaynak, tugayın ilçeyi kurtarmak için 5 aydan beri hazırlık yaptığını, geçen haftada Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin tugaya aralarında tankların da bulunduğu büyük miktarda askeri teçhizat sağladığını kaydetti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA