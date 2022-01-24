Yemen ordusuna bağlı Amalika Tugayları Marib'in bir ilçesinde kontrolü sağladı

Yemen ordusuna bağlı Amalika Tugayları, Marib ilinin Harib ilçesini tamamen kontrol altına aldı.

Haberi Amalika Tugayları Basın Merkezi Müdürü Asıl es-Sagledi, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamayla duyurdu.

Sagledi, Amalika Tugaylarının Harib'in merkezini ve tamamını kontrol altına aldığını, İran destekli Husileri büyük zayiata uğrattığını belirtirken, ayrıntılı bilgi vermedi.

Yerel kaynaklar, Harib'de Husilere karşı yürütülen operasyona, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonuna bağlı uçakların da destek verdiğini aktardı.

Harib, Husilerin Eylül 2021'de ele geçirdiği Marib'in, tamamı Yemen ordusunun kontrolü altına giren ilk ilçe oldu.

Yemen ordusu, 11 Ocak'ta da Marib ilinin güneyinde geniş bir alanın kontrolünü sağladığını açıklamıştı.

Yemen'deki iç savaş

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'deki çatışmalar son dönemde hükümetin en önemli kalelerinden biri olan, petrol ve doğal gaz yataklarının da bulunduğu Marib ve çevresinde yoğunlaşıyor.