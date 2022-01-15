Yemen ordusuna bağlı Amalika Tugayları Marib'de 9 köyü Husilerden geri aldı

Yemen ordusuna bağlı Amalika Tugayları, Marib ilinde 9 köyü Husilerden geri aldığını duyurdu.

Amalika Tugaylarından yapılan açıklamada, Husilere karşı şiddetli çatışmaların yürütüldüğü belirtildi. Marib iline bağlı Harib ilçesindeki 9 köyde kontrolün sağlandığı aktarılan açıklamada, çatışmalarda yüzlerce Husi milisin öldüğü ve yaralandığı, ayrıca maddi kayıp da yaşadıkları vurgulandı. Açıklamada, tugayların kayıplarına yönelik bilgi verilmedi.

Köylerin geri alınması, Amalika Tugaylarının bir hafta önce katıldığı çatışmalarda kaydettiği ikinci başarı olarak görülüyor.

Husiler olaya ilişkin henüz açıklamada bulunmadı. Yemen ordusu, 11 Ocak'ta da Marib ilinin güneyinde geniş bir alanın kontrolünü sağladığını açıklamıştı.

Yemen'deki iç savaş

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'deki çatışmalar son dönemde hükümetin en önemli kalelerinden biri olan, petrol ve doğal gaz yataklarının da bulunduğu Marib ve çevresinde yoğunlaşıyor.