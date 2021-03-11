Yemen ordusu, Taiz'in batısındaki stratejik iki noktada kontrolü sağladı
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Yemen ordusu, Taiz'in batısındaki stratejik iki noktada kontrolü sağladı

11.03.2021 19:47 | Son Güncelleme: 11.03.2021 19:57
Yemen ordusu, Taiz'in batısındaki stratejik iki noktada kontrolü sağladı

Yemen ordusunun, İran destekli Husilerle Taiz kentinin batısında çıkan çatışmalar sonucu stratejik noktalarda kontrolü sağlayarak, önemli bir ilerleme kaydettiği bildirildi.

Yemen ordusunun, İran destekli Husilerle Taiz kentinin batısında çıkan çatışmalar sonucu stratejik noktalarda kontrolü sağlayarak, önemli bir ilerleme kaydettiği bildirildi.

Orduya bağlı Taiz Eksen Komutanlığı Enformasyon Merkezinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, hükümet güçleri ile Husiler arasında Taiz'in batısındaki Makbana ve El-Kedha bölgesinde şiddetli çatışmalar çıktı.

Çatışmalar sonucu ordu güçlerinin söz konusu iki bölgede kontrolü tamamen sağladığı aktarılan açıklamada, Husi saflarında can ve mal zayiatı olduğu kaydedildi.

Açıklamada, bölgede kontrolün sağlanmasıyla Makbana cephesi ile Kızıldeniz kıyısındaki orduya bağlı Amalika Tugaylarının bulunduğu cephenin birleştiği belirtildi.

El-Kedha bölgesi neden önemli?

Ordunun tamamen kontrolünü duyurduğu Kedha bölgesi, Taiz kentinin 4 ilçesini birbirine bağlıyor. Bölgenin alınmasıyla savaşın başından bu yana ayrı savaşan hükümet güçleri cepheleri birleştirmeyi başardı.

Bu adımla ayrıca Husilerin, yaklaşık 7 yıldır kente uyguladığı kuşatma bir noktadan kırılmış oldu.

Taiz, son günlerde yaklaşık 7 yıldır kenti kuşatan Husiler ile ordu güçleri arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Gözlemciler, Yemen ordusunun Taiz'de verdiği bu mücadeleyle, Husilerin 7 Şubat'tan bu yana ele geçirmeye çalıştığı Marib kenti üzerindeki baskıyı hafifletmeyi amaçladığını belirtiyor.

Yemen'in en büyük kenti olan Taiz'de, hem Husilerin hem hükümet güçlerinin kontrol alanları bulunuyor.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar

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