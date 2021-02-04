Yemen ordusu: Taiz'de Husilere ait bir İHA düşürüldü
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Yemen ordusu: Taiz'de Husilere ait bir İHA düşürüldü

04.02.2021 16:51 | Son Güncelleme: 04.02.2021 16:55
Yemen ordusu: Taiz'de Husilere ait bir İHA düşürüldü

Yemen ordusu, ülkenin güneybatısındaki Taiz ilinde İran destekli Husilere ait bir insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yemen ordusu, ülkenin güneybatısındaki Taiz ilinde İran destekli Husilere ait bir insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Orduya bağlı Amalika Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, Husi milislerinin Taiz'in El-Berah bölgesinde orduya bağlı bir askeri noktaya saldırı düzenlediği belirtildi.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı ifade edilen açıklamada, El-Berah semalarında tespit edilen Husilere ait bir İHA'nın hedef alınarak düşürüldüğü kaydedildi.

Husilerden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Siyasi istikrarsızlığın uzun süredir devam ettiği Yemen'de yönetimi ele geçirmek isteyen İran destekli Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar

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