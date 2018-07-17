Yemen Ordusu Taiz'de Bazı Bölgelerde Kontrolü Sağladı

Yemen'in Taiz kentinde ilerleyen ordu güçlerinin bazı bölgelerde kontrolü sağladığı bildirildi.

Orduya bağlı 35'inci Zırhlı Tugay'daki kaynaklardan alınan bilgiye göre, ordu güçleri, Taiz'e bağlı Hudeyr ilçesinde topçu desteği ile 3 kilometreden fazla ilerleyerek el-Mahul ve el-Kemb bölgelerini ele geçirdi.

Çatışmalarda çok sayıda Husi militan ölürken hükümet güçlerinden 4 kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan hükümet kaynakları, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Amran ilindeki Vadi Verur bölgesinde bulunan Husilere ait kampa 11 hava saldırısı düzenlediğini aktardı.

Yemen ordusu ise, Husilere karşı düzenlenen operasyonda Hacca ilinin Abs ilçesine bağlı bazı bölgelerde kontrol sağlandığını duyurdu.

Yemen ordusuna bağlı basın biriminin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, ordu güçlerinin Hacca ilinin Abs ilçesine bağlı bazı bölgelerde kontrolü sağladığı ifade edildi.

Yemen hükümet güçleri ve onlara bağlı silahlı milisler, kentin büyük bir kesimini elinde bulunduruyor. Husiler, yaklaşık 3 yıldır kenti abluka altında tutuyor. Taiz ve çevresinde kente hakimiyet ve ablukayı kırmak şeklinde süren askeri operasyonlar sonucu hükümet güçleri ablukayı güneybatı yönünden delmeyi başarmıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Yemen hükümetine destek veriyor.