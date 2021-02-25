Yemen ordusu: Suudi Arabistan sınırındaki Cevf'te Husilere ait patlayıcı yüklü İHA düşürüldü
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Yemen ordusu: Suudi Arabistan sınırındaki Cevf'te Husilere ait patlayıcı yüklü İHA düşürüldü

25.02.2021 15:29 | Son Güncelleme: 25.02.2021 15:32
Yemen ordusu: Suudi Arabistan sınırındaki Cevf'te Husilere ait patlayıcı yüklü İHA düşürüldü

Yemen ordusu, ülkenin kuzeyinde Suudi Arabistan sınırında yer alan El-Cevf ilinde İran destekli Husilere ait patlayıcı yüklü bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

Yemen ordusu, ülkenin kuzeyinde Suudi Arabistan sınırında yer alan El-Cevf ilinde İran destekli Husilere ait patlayıcı yüklü bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

Savunma Bakanlığına bağlı Silahlı Kuvvetler Enformasyon Merkezinden yapılan açıklamada, Cevf ilinin merkezi El-Hazm kenti semalarında patlayıcı yüklü bir İHA tespit edildiği belirtildi.

Husi milisler tarafından atılan İHA'nın El-Hazm kentinin doğusunda yer alan En-Nudud cephesinde düşürüldüğü kaydedildi.

Açıklamada olayın detaylarına ilişkin bilgi verilmezken, Husilerden ise konuya dair bir açıklama yapmadı.

Suudi Arabistan sınırında yer alan Cevf ilinin bir kısmı hükümet güçlerinin, bir kısmı da Husilerin kontrolünde bulunuyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy

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