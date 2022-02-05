Yemen ordusu stratejik Harad kentinde ilerleme kaydettiğini duyurdu

Yemen ordusu, ülkenin kuzeybatısındaki Hacce iline bağlı stratejik Harad'a doğru ilerleme kaydettiğini duyururken, Arap koalisyonu sivillere kente giden yolları kullanmama çağrısında bulundu.

Yemen ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Hacce iline bağlı Harad kentinde İran destekli Husilere karşı ilerleme kaydedildiği, güney ve batı ekseninden kente doğru harekatın devam ettiği belirtildi.

Beşinci Askeri Bölge Komutanı Tümgeneral Yahya Salah da yaptığı yazılı açıklamada, Harad'ın ordu güçleri tarafından kuşatma altına alındığını ifade ederek, kentte bulunan Husi milislere teslim olmaları çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada, halka bir sonraki duyuruya kadar Harad'a giden yolları kullanmamaları yönünde uyarıda bulunuldu.

Açıklamada, söz konusu yolların operasyon alanı içerisinde olup, günün her saatinde izlendiği ve bu yollardaki herhangi bir hareketli unsurun hedef alınacağı kaydedildi.

Yemen ordusu dün Husilerle yaşanan çatışmalar kapsamında Harad kentinin ordu güçleri tarafından kuşatıldığını duyurmuştu.

Husilerin kontrolündeki Harad, konum olarak Yemen'in en önemli kentlerinden biri ve Suudi Arabistan'a bağlı hayati öneme sahip kara limanını içeriyor.

İran destekli Husiler, Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) de yer aldığı Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Birçok bölgesinde çatışmaların aralıksız sürdüğü Yemen'deki iç savaşın, 2022'nin ilk günlerine kadar 377 bin kişinin hayatına mal olmasının yanı sıra 126 milyar dolarlık ekonomik zarara yol açtığı ifade ediliyor.