Yemen ordusu, Sana'nın doğusunda 23 Husi militanın öldürüldüğünü duyurdu
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Yemen ordusu, Sana'nın doğusunda 23 Husi militanın öldürüldüğünü duyurdu

Yemen ordusu, başkent Sana'nın doğusundaki Nihm ilçesinde 23 Husi militanın öldürüldüğünü bildirdi.

Yemen ordusu, Sana'nın doğusunda 23 Husi militanın öldürüldüğünü duyurdu
22.06.2020 21:31 | Son Güncelleme: 22.06.2020 21:36

Yemen ordusu, başkent Sana'nın doğusundaki Nihm ilçesinde 23 Husi militanın öldürüldüğünü bildirdi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, İran destekli Husi milislerin ilçede kurulan pusuya düşürüldüğü ve milislerden 23'ünün öldüğü, bazılarının ise yaralandığı aktarıldı.

Açıklamada olaya ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

Yemen hükümet güçleri ve Husiler arasındaki çatışmalar, Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in bugün bir kez daha yinelediği ateşkes çağrısına rağmen devam ediyor. Husiler, bu son çağrıyı "üzücü ve uygunsuz" olarak nitelendirmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen açlık, kolera, çatışma ve hava saldırıları nedeniyle bedelini sivillerin ödediği büyük bir insanlık dramına sahne oluyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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