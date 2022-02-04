Yemen ordusu Sada ve Hacce illerinde Husilerin kontrolündeki bazı noktaları ele geçirdi

Yemen ordusunun, kuzeybatıdaki Sada ve Hacce ile güneybatısındaki Taiz vilayetlerinde bazı bölgeleri İran destekli Husilerden geri aldığı bildirildi.

Yemen ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Hacce iline bağlı Harad kentindeki bir askeri karargahın Husilerden alındığı belirtildi.

Açıklamada, stratejik Harad kentinin de Husilerden kurtarılmak üzere ordu birlikleri tarafından kuşatıldığı kaydedildi.

Yemen resmi haber ajansı SABA'nın askeri kaynaklara dayandırdığı haberde, ülkenin kuzeybatısındaki Suudi Arabistan sınırında yer alan Sada vilayetine bağlı Haydan ilçesi bölgesinde hava destekli geniş çaplı operasyon kapsamında bazı yerlerin Husilerden alındığı bilgisi paylaşıldı.

SABA'nın diğer bir haberinde ise Arap koalisyonuna ait savaş uçaklarının, Taiz vilayetinin batısında bulunan Husilere ait silah depolarını bombaladığı belirtildi.

Hava saldırısıyla Husilerin saflarında savaşan bir grup silahlı milisin de hedef alındığı aktarılan haberde, aralarında Muhammed Ahmed Naci, Fevzan Necib ve Ahmed Ferhan gibi yetkili isimlerin de olduğu toplam 7 Husi milisin öldüğü, bazılarının da yaralandığı ifade edildi.

Yemen yerel basınındaki haberlerde de Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi liderliğindeki hükümet güçlerinin, birkaç günden beri Taiz bölgesinde çatıştıkları Husilerden kritik bazı noktaları geri aldığı aktarıldı.

Sada ve Hacce bölgelerinde yeni yerler Husilerden alındı

Husilerden ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

İran destekli Husiler, Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) de yer aldığı Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Birçok bölgesinde çatışmaların aralıksız sürdüğü Yemen'deki iç savaşın, 2022'nin ilk günlerine kadar 377 bin kişinin hayatına mal olmasının yanı sıra 126 milyar dolarlık ekonomik zarara yol açtığı ifade ediliyor.