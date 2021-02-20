Yemen ordusu: Marib vilayetinde bazı mevziler Husilerden kurtarıldı
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Yemen ordusu: Marib vilayetinde bazı mevziler Husilerden kurtarıldı

20.02.2021 16:43 | Son Güncelleme: 20.02.2021 17:05
Yemen ordusu: Marib vilayetinde bazı mevziler Husilerden kurtarıldı

Yemen ordusu Marib vilayetinde İran destekli Husilere karşı ilerleme kaydedildiğini ve 16 milisin öldürüldüğünü duyurdu.

Yemen ordusu Marib vilayetinde İran destekli Husilere karşı ilerleme kaydedildiğini ve 16 milisin öldürüldüğünü duyurdu.

Orduya ait "september.net" sitesinde yer alan açıklamada, ülkenin doğusundaki Marib vilayetinde Husi milislerle girilen çatışmalara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Marib'in batısında yer alan Heylan bölgesindeki çatışmalar sonucunda bazı mevzilerin kurtarıldığı ifade edildi. Çatışmalarda 16 milisin de öldürüldüğü aktarıldı.

Husilerden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Meşru hükümetin en önemli kalelerinden biri olan ve Savunma Bakanlığı karargahını da barındıran Marib kentini ele geçirmek isteyen Husi milislerin son günlerde bölgedeki saldırılarında artış yaşanıyor.

Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, 18 Şubat'taki BM Güvenlik Konseyi brifinginde, Husilerin Marib saldırılarının durması gerektiğini, özellikle yerinden edilen Yemenlilerin kaldığı kamplara ulaşan çatışmaların milyonlarca sivilin hayatını tehlikeye attığını ifade etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çağrı Koşak

Haber Yorumları (1)
4325: dünyaa siyahileri zencileri antik tarihte iranı işgalcilere karşı korumasaydı bugün iran dünya beyaz sarı kırmızı diğer değişik ten renginde olan işgalci dünya medeniyetlerinin dünya ülkeelrinin kolonos eyaleti olmuştu tabii iranın işgal kolonosi eyaleti olmaması için yüce alemlerin evrenlerin tek rabbi olan allah gizli bilinmeyen cin uzaylı ordularıyla antik tarihte iranda yaşayan siyahilere zencilere yardım etmeseydi bugün iran işgal kolonosi eyaletiydi dünya beyaz sarı işgalcilerininkuklasıd
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