Yemen ordusu: Marib saldırısında 8 kişi öldü Yemen ordusu, İran destekli Husilerin, Marib'de geçici karargah olarak kullanılan askeri kampa balistik füze ile düzenlediği saldırıda 8 kişinin öldüğünü, 1 kişinin yaralandığını, Genelkurmay Başkanının saldırıdan kurtulduğunu açıkladı.

Yemen ordusu, İran destekli Husilerin, Marib'de geçici karargah olarak kullanılan askeri kampa balistik füze ile düzenlediği saldırıda 8 kişinin öldüğünü, 1 kişinin yaralandığını, Genelkurmay Başkanının saldırıdan kurtulduğunu açıkladı.

Yemen Ordu Sözcüsü Abduh Mecli, Savunma Bakanlığının sitesinde yayımlanan açıklamasında, Husilerin Marib'deki bir askeri kampa balistik füzeyle saldırdığını belirtti.

Bu saldırıyla Genelkurmay Başkanı Sağir bin Aziz'in de katıldığı toplantının hedef alındığını ifade eden Mecli, silahlı kuvvetler mensubu 8 askerin hayatını kaybettiğini, birinin yaralandığını aktardı.

Genelkurmay Başkanı Bin Aziz'in saldırıdan kurtulduğunu kaydeden Mecli, Husilere sert bir cevap vereceklerini vurguladı.

Askeri kaynaklar daha önce Husilerin, Marib il merkezinin yaklaşık 3 kilometre kuzeyinde bulunan, Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığının geçici karargah olarak kullandığı Sahn el-Cin Askeri Kampı'nı balistik füzeyle vurduğunu ve 7 askerin öldüğünü aktarmıştı.

Husilerin sözde Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin el-İzzi, Twitter hesabından kimseyi öldürmeye veya zarar vermeye çalışmadıklarını ve saldırıyla bir bağlantıları olmadığını iddia etmişti.

Kaynak: AA