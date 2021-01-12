Yemen ordusu: Marib'deki mevzilerde kontrol sağlandı, Hudeyde'deki saldırılar püskürtüldü
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Yemen ordusu: Marib'deki mevzilerde kontrol sağlandı, Hudeyde'deki saldırılar püskürtüldü

12.01.2021 17:29 | Son Güncelleme: 12.01.2021 17:29
Yemen ordusu: Marib'deki mevzilerde kontrol sağlandı, Hudeyde'deki saldırılar püskürtüldü

Yemen ordusu, Marib'deki mevzilerde kontrol sağladığını ve Hudeyde'de Husi milislerin saldırılarını püskürttüğünü açıkladı.

Yemen ordusu, Marib'deki mevzilerde kontrol sağladığını ve Hudeyde'de Husi milislerin saldırılarını püskürttüğünü açıkladı.

Yemen ordusu medya merkezinden yapılan yazılı açıklamada, ülkenin doğusundaki Marib ve batısındaki Hudeyde vilayetlerinde İran destekli Husilerle girilen çatışmalara ilişkin bilgi verildi.

Ordunun Marib'de Husilere karşı ilerleme kaydettiği ve bölgedeki mevzilerde kontrol sağladığı belirtilen açıklamada, Hudeyde'de ise Husilerin saldırılarının püskürtüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, "Husi milislerinin, çatışmalarda büyük çapta insani ve maddi kayba uğradığı" vurgulanırken, ölü ve yaralı sayısına yer verilmedi.

Husiler konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Siyasi istikrarsızlığın uzun süredir devam ettiği Yemen'de yönetimi ele geçirmek isteyen İran destekli Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Omar Alothmani

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