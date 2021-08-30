Yemen ordusu: Marib'deki çatışmalarda son bir günde 23 Husi milis öldü
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Yemen ordusu: Marib'deki çatışmalarda son bir günde 23 Husi milis öldü

Yemen ordusu: Marib'deki çatışmalarda son bir günde 23 Husi milis öldü
Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu - Haberler | Güncel

Yemen ordusu, Marib kentinde pazar akşamından bu yana İran destekli Husilerle devam eden çatışmalarda 23 milisin öldüğünü duyurdu.

Yemen ordusu, Marib kentinde pazar akşamından bu yana İran destekli Husilerle devam eden çatışmalarda 23 milisin öldüğünü duyurdu.

Yemen ordusuna ait "September Net" sitesinde yer alan yazılı açıklamada, orduya bağlı birliklerin Marib'in batısındaki El-Kessara cephesinde pazar akşamından bu yana Husilerle çatıştığı belirtildi.

Açıklamada, yaşanan çatışmalarda 23 Husi milisin öldüğü, topçu ateşi sonucu 6 askeri aracın kullanılamaz hale getirildiği ifade edildi.

Husilerden konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Meşru hükümetin en önemli kalelerinden biri olan ve Savunma Bakanlığı karargahını da barındıran Marib kentini ele geçirmek isteyen Husi milislerin son günlerde bölgedeki saldırılarında artış yaşanıyor.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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