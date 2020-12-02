Yemen ordusu Marib'de stratejik noktalarda kontrolü sağladı
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Yemen ordusu Marib'de stratejik noktalarda kontrolü sağladı

02.12.2020 21:07 | Son Güncelleme: 02.12.2020 21:07
Yemen ordusu Marib'de stratejik noktalarda kontrolü sağladı

Yemen ordusu, ülkenin kuzeyindeki Marib kentinin batısında Husi milislerle yaşanan şiddetli çatışmaların ardından stratejik noktalarda kontrolü sağladıklarını duyurdu.

Yemen ordusu, ülkenin kuzeyindeki Marib kentinin batısında Husi milislerle yaşanan şiddetli çatışmaların ardından stratejik noktalarda kontrolü sağladıklarını duyurdu.

Yemen ordusuna ait "SeptemberNet" sitesinin haberine göre, komutan Abduh el-Mehlafi, ordu güçlerinin Marib'in kuzeybatısındaki Rağvan semtinde Husiler ile şiddetli çatışmalara girdiğini söyledi.

Husilerin büyük kayıplar verdiğini, birçok aracın imha edildiğini aktaran Mehlafi, semte bakan ve stratejik önemi bulunan dağlarda kontrolü sağladıklarını kaydetti.

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Husilerden ise konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Başer

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