Yemen ordusu Marib'de Husilere ait 2 İHA'yı düşürdü
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Yemen ordusu Marib'de Husilere ait 2 İHA'yı düşürdü

Yemen ordusu Marib'de Husilere ait 2 İHA'yı düşürdü
Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu - Haberler | Güncel

Yemen ordusu, Marib kentinde Husilere ait iki insansız hava aracını (İHA) düşürdüklerini duyurdu.

Yemen ordusu, Marib kentinde Husilere ait iki insansız hava aracını (İHA) düşürdüklerini duyurdu.

Yemen Silahlı Kuvvetler Enformasyon Merkezinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, hava savunma güçlerinin, Husilere ait 2 İHA'yı Marib'in batısında düşürerek imha ettiği belirtildi ancak daha fazla ayrıntı verilmedi.

Husilerden ise konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Husiler, şubat ayından bu yana Yemen hükümetinin en önemli kalelerinden biri olan, ülkenin doğu kesimindeki Marib'e saldırılarını artırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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