Yemen ordusu Marib'de Husilere ait 2 İHA düşürdü

Yemen ordusu, Marib kentinde Husilere ait iki insansız hava aracını (İHA) düşürdüklerini duyurdu.

Yemen ordusu, Marib kentinde Husilere ait iki insansız hava aracını (İHA) düşürdüklerini duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Marib'de Husilere ait iki İHA'nın imha edildiği, bunlardan birinin kentin kuzeyindeki bir halk pazarına saldırı hazırlığında olduğu belirtildi.

Husilere bağlı SABA ajansının haberine göre, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Marib ve Cevf kentlerine 6 hava saldırısı düzenledi.

Husiler, son zamanlarda Yemen hükümetinin en önemli kalelerinden biri olan, ülkenin doğu kesimindeki Marib'e saldırılarını artırmıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede yaklaşık 6 yıldır süren çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Başer