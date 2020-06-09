Yemen ordusu Marib'de bazı noktalarda kontrolü sağladı Yemen ordusu, Marib vilayetinde bazı yerlerde kontrolün sağlandığını ve İran destekli Husilere ait 2 silah deposunun imha edildiğini açıkladı.

Yemen ordusu, Marib vilayetinde bazı yerlerde kontrolün sağlandığını ve İran destekli Husilere ait 2 silah deposunun imha edildiğini açıkladı.

Orduya ait basın merkezinden yapılan açıklamada, ordu birliklerinin, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin de desteğiyle Marib'e bağlı Survah ilçesinde Husilerin mevzilendiği yerlere operasyon düzenlediği ifade edildi.

Açıklamada, operasyon sonucu orduya bağlı güçlerin bazı yerlerde kontrolü sağladığı, Husilere büyük insani ve maddi kayıplar verdirdiği aktarıldı.

Basın merkezinin açıklamasında, orduya bağlı topçu birlikleri ve koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarının da Husilerin ilçenin farklı yerlerindeki mevzilerini hedef aldığı ve 2 silah deposunun yanı sıra 2 aracı imha ettiği, Husilerden ölenler ve yaralananlar olduğu belirtildi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA