Yemen ordusu Kızıldeniz'de 8 Eritre askerini esir aldı
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Yemen ordusu Kızıldeniz'de 8 Eritre askerini esir aldı

Yemen ordusu, Eritre sahil güvenlik güçlerinden 8 askeri Kızıldeniz'de Yemen karasularına girdikleri sırada esir aldığını açıkladı.

Yemen ordusu Kızıldeniz'de 8 Eritre askerini esir aldı
04.06.2020 10:47 | Son Güncelleme: 04.06.2020 10:47

Yemen ordusu, Eritre sahil güvenlik güçlerinden 8 askeri Kızıldeniz'de Yemen karasularına girdikleri sırada esir aldığını açıkladı.

Batı Sahili Ortak Güçler Sözcüsü Albay Vaddah ed-Debiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yemen sahil güvenlik güçlerinin, 8 Eritre askerini Babu'l Mendeb Boğazı'na yakın Haniş Adaları yakınında ülke karasularına girdikleri sırada esir aldığını belirtti.

Debiş, Eritre sahil güvenlik güçlerine ait 4 teknenin "4 balıkçıyı kaçırdıktan" birkaç saat sonra ikinci kez ülke karasularına girmesi üzerine Yemen sahil güvenlik güçlerinin karşı koymak zorunda kaldığını söyledi.

Yemen sahil güvenlik güçlerinin 4 tekneden 2'sine el koyduğunu, 2'sinin ise "kaçtığını" söyleyen Debiş, el konulan teknelerde tamamı silahlı 4'ü askeri üniformalı, 4'ü sivil kıyafetli 8 Eritre askerinin esir alındığını ifade etti.

Debiş, Eritre sahil güvenlik güçlerini "Yemen karasularına girmemeleri konusunda defalarca uyarmalarına rağmen bu uyarıları dikkate almamakla" suçladı.

Yemen Batı Sahili Ortak Güçler Sözcüsü Debiş, dün yaptığı açıklamada, Eritre sahil güvenlik güçlerinin, Kızıldeniz sahilindeki El-Huha ve El-Meha ilçelerinin 18 mil açıklarına kadar girerek, burada avlanan Yemenli 4 balıkçıyı "kaçırdığını" belirtmişti.

İki ülke arasında 1990'lı yıllarda stratejik Babu'l Mendeb Boğazı'na yakın Haniş Adaları için anlaşmazlık yaşanmıştı. Uluslararası Tahkim Mahkemesi, söz konusu adaların Yemen'e ait olduğu yönünde karar vermişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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