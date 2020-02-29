Yemen ordusu ile Husiler arasında çıkan çatışmada 2 komutan öldü

29.02.2020 16:34 | Son Güncelleme: 29.02.2020 16:34

Yemen'in Suudi Arabistan sınırındaki El-Cevf ilinde meşru hükümete bağlı ordu ile İran destekli Husiler arasında çıkan çatışmalarda Yemen ordusundan 2 komutan yaşamını yitirdi.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Cevf ilinde orduya bağlı birlikler ile Husiler arasında çatışmalar çıktı.

Çatışmalarda orduda görevli Tuğgeneral Abdulgani Ali ed-Deus ve Albay Muhammed Gabir hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Korgeneral Ali Muhsin Salih, Tuğgeneral Deus ve Albay Gabir için taziye mesajı yayınladı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA