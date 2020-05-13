Yemen ordusu ile Husi milisler arasında Beyda ilinde çatışma
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Yemen ordusu ile Husi milisler arasında Beyda ilinde çatışma

Yemen ordusu, ülkenin orta kesiminde yer alan El-Beyda ilindeki çatışmalarda onlarca Husi milisin öldüğünü ve yaralandığını duyurdu.

Yemen ordusu ile Husi milisler arasında Beyda ilinde çatışma
13.05.2020 04:06 | Son Güncelleme: 13.05.2020 04:06

Yemen ordusu, ülkenin orta kesiminde yer alan El-Beyda ilindeki çatışmalarda onlarca Husi milisin öldüğünü ve yaralandığını duyurdu.

Yemen ordusuna ait "September Net" sitesinde yer alan haberde, Husi milislerin Beyda'ya bağlı Kaniye cephesine baskın düzenlemesinin ardından çıkan çatışmalarda onlarca Husi'nin öldüğü ve yaralandığı ifade edildi ancak ayrıntı verilmedi.

Haberde ayrıca, Husilerin, başkent Sana'nın doğusundaki Nihm cephesinde de orduya ait pek çok noktaya saldırı girişiminde bulunduğu ancak püskürtüldüğü ve saldıran tarafın can ve mal kaybına uğratıldığı kaydedildi.

Husilerden konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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