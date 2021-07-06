Yemen ordusu: Husilerle girilen çatışmaların ardından Beyda kent merkezi yakınına kadar ulaşıldı

Yemen ordusu, Beyda'nın İran destekli Husilerden alınması için geçen hafta başlatılan geniş çaplı askeri operasyon kapsamında kent merkezi yakınına kadar ulaşıldığını duyurdu.

Yemen ordusu, Beyda'nın İran destekli Husilerden alınması için geçen hafta başlatılan geniş çaplı askeri operasyon kapsamında kent merkezi yakınına kadar ulaşıldığını duyurdu.

Ordu Sözcüsü Abduh Mucelli, "September Net" sitesinde yayımlanan açıklamasında, ordu güçlerinin ülkenin güneyindeki Beyda vilayetinde İran destekli Husi milislere karşı yürüttüğü operasyona ilişkin bilgi verdi.

Mucelli, Beyda vilayet merkezi yakınındaki birçok alanın Husilerden alındığını ve kontrolün sağlandığını belirtti.

Beyda ile Ebyen'i birbirine bağlayan yolda da kontrolün sağladığını aktaran Mucelli, Yemen ordusuna bağlı güçlerin Beyda kent merkezinin yakınına kadar ulaştığını kaydetti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Hükümete bağlı ordu güçleri, Beyda'yı Husilerden almak için 2 Temmuz'da "Parlayan Yıldız" (En-Necm es-Sakıb) adı altında geniş çaplı bir askeri operasyon başlatmıştı.

Hükümet güçleri, dün de Beyda'ya bağlı Ez-Zahir ilçesinin Husilerden geri alındığını bildirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çağrı Koşak