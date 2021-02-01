Yemen ordusu Husilerin kalesi Sada kentinde bazı askeri bölgelerde kontrolü sağladı
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Yemen ordusu Husilerin kalesi Sada kentinde bazı askeri bölgelerde kontrolü sağladı

01.02.2021 20:15 | Son Güncelleme: 01.02.2021 20:18
Yemen ordusu Husilerin kalesi Sada kentinde bazı askeri bölgelerde kontrolü sağladı

Yemen ordusu, İran destekli Husilerin kalesi olarak bilinen Sada kentinde bazı askeri bölgelerde kontrolü sağladıklarını duyurdu.

Yemen ordusu, İran destekli Husilerin kalesi olarak bilinen Sada kentinde bazı askeri bölgelerde kontrolü sağladıklarını duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, birliklerin, ülkenin kuzeyindeki Sada kentinin kuzeybatısına saldırı düzenlediği belirtildi.

Çıkan çatışmalar sonucu Husilerden ölenlerin ve yaralananların olduğu aktarılan açıklamada, kentteki bazı askeri bölgelerde kontrolün sağlandığı ifade edildi.

Suudi Arabistan ile kara sınırı bulunan Sada kenti, Husilerin ana kalesi olarak bilinmesi nedeniyle farklı bir önem taşıyor. Husilerin lideri Abdulmelik bin Husi'nin de bu kentte ikamet ettiği tahmin ediliyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başını çektiği koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husiler'e karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Başer

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