Yemen ordusu Husilerin elindeki stratejik karargahta kontrolü sağladı Yemen ordusu, Sana'da yaşanan çatışmalarda Husilerin elindeki stratejik öneme sahip bir karargahta kontrolü sağladı.

Yemen ordusu, Sana'da yaşanan çatışmalarda Husilerin elindeki stratejik öneme sahip bir karargahta kontrolü sağladı.

Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Sana'nın doğu kesiminde ordu güçleri ile Husi militanlar arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.

Çatışmalar sonucu ordu birliklerinin Nehem cephesinde Husilerin elindeki stratejik öneme sahip Tarık askeri karargahında kontrolü sağladığı belirtildi.

Söz konusu karargahın Nehem ilçesi üzerindeki ana yolda bulunmasından dolayı önemli olduğunun altı çizildi.

Çatışmaların sürdüğü ifade edilirken, can kaybı ya da hasarlara ilişkin bilgi verilmedi.

Ateşkes dün sona erdi

Yemen'de hükümete destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 9 Nisan Perşembe gününden itibaren tek taraflı olarak 2 haftalık ateşkes ilan etmişti. Buna rağmen hükümet güçleri ile Husiler, birbirleriyle çatışmaya ve karşılıklı suçlamalara devam etmişti.

Kovid-19 salgını nedeniyle ilan edilen ateşkes dün sona ermişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA